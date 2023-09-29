Российская шахматистка назвала причину смены гражданства

Шахматистка Костенюк о смене гражданства: я не могла и дальше быть частью этого

Чемпионка мира по шахматам, россиянка Александра Костенюк объяснила смену гражданство фразой «я уже не могла больше быть частью этого». Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

Шахматистка рассказала, что приняла такое решение летом-осенью прошлого года. «В тот момент я уже не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало мое имя, постоянно было "российская шахматистка"», — пояснила она.