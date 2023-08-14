Российская пловчиха-чемпионка сменила спортивное гражданство

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко перешла в сборную Казахстана

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила о смене спортивного гражданства.

Спортсменка заявила, что теперь будет представлять сборную Казахстана. Она подчеркнула, что решение о переходе далось ей нелегко, однако это осознанный и зрелый выбор. 25-летняя Сподаренко также поблагодарила Всероссийскую федерацию плавания. «Это система, в которой я выросла и показала высокие результаты», — добавила она.

Сподаренко родилась в Казахстане. Она является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 метров баттерфляем.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. После этого несколько отечественных пловцов сменили спортивное гражданство.