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09:48, 1 мая 2023Спорт

Российская пловчиха-чемпионка перешла в другую сборную

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Кирпичникова перешла в сборную Франции

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объявила о переходе в сборную Франции.

Спортсменка рассказала, что будет представлять другую команду на ближайшем чемпионате мира по водным видам спорта. «Спасибо стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что будут представлять Францию», — заявила она.

22-летняя Кирпичникова завоевала три золотых награды чемпионата Европы 2021 года на короткой воде в Казани. Также она является серебряным призером чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале этого года организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта-2025 из России.

Анастасия Борисова
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