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13:41, 8 сентября 2023Спорт

В ФШР высказались о сменивших гражданство шахматистах

В ФШР назвали часть сменивших гражданство шахматистов «сбитыми летчиками»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев прокомментировал смену гражданства отечественными спортсменами. Его слова передает ТАСС.

«Пока работало это "окно", предоставленное Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), правом бесплатного перехода в другую федерацию воспользовались 65 человек, из них 15 гроссмейстеров. При этом только пять из них, скажем так, имели какой-то вес. Это Александра Костенюк, Никита Витюгов, Кирилл Алексеенко, Владимир Федосеев и Алексей Сарана», — заявил Ткачев. Другую часть шахматистов он назвал «сбитыми летчиками» и совсем неизвестными.

После транзита ФШР в Азиатскую шахматную федерацию ФИДЕ разрешила россиянам переходить в европейские сборные без ограничений. При этом игрок, подавший заявку на членство в любую другую европейскую федерацию с 1 марта по 31 августа 2023 года, освобождался от трансферных и компенсационных выплат.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

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    Дарья Коршунова
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