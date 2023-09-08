В ФШР высказались о сменивших гражданство шахматистах

В ФШР назвали часть сменивших гражданство шахматистов «сбитыми летчиками»

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев прокомментировал смену гражданства отечественными спортсменами. Его слова передает ТАСС.

«Пока работало это "окно", предоставленное Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), правом бесплатного перехода в другую федерацию воспользовались 65 человек, из них 15 гроссмейстеров. При этом только пять из них, скажем так, имели какой-то вес. Это Александра Костенюк, Никита Витюгов, Кирилл Алексеенко, Владимир Федосеев и Алексей Сарана», — заявил Ткачев. Другую часть шахматистов он назвал «сбитыми летчиками» и совсем неизвестными.

После транзита ФШР в Азиатскую шахматную федерацию ФИДЕ разрешила россиянам переходить в европейские сборные без ограничений. При этом игрок, подавший заявку на членство в любую другую европейскую федерацию с 1 марта по 31 августа 2023 года, освобождался от трансферных и компенсационных выплат.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.