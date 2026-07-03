Названа дата возобновления приема заявлений россиян на визы Кипра

Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International с 6 июля

С 6 июля Кипр возобновит прием заявлений россиян на визы. Дату возобновления работы визовых центров в России сообщила пресс-служба Посольства Республики Кипр.

Прием документов будет осуществляться через центры BLS International в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Также центры расположены в Минске и Ташкенте. Сервисный сбор за подачу заявления составит пять евро (440 рублей) без учета НДС. Дополнительные услуги BLS International не являются обязательными.

Ранее посольство Кипра прекращало прием заявлений через визовые центры. В диппредставительстве Кипра объяснили, что срок действия договора с BLS International истек.

