Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:34, 3 июля 2026Забота о себе

Названы разрушающие печень продукты и напитки

Хирург Стифф: Обработанные пестицидами фрукты и овощи разрушают печень
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yuliia Markova / Shutterstock / Fotodom

Хирург Гарет Моррис Стифф призвал отказаться от некоторых продуктов и напитков, поскольку они разрушают печень. Такое предупреждение он сделал в разговоре с изданием La Nacion.

По словам доктора, самым очевидным напитком, который вредит этому органу, является алкоголь. Однако ультрапереработанные продукты могут быть даже более опасными для печени, подчеркнул он. Также врач призвал исключить из рациона овощи и фрукты, которые были обработаны пестицидами, и мясо животных, получавших гормоны и антибиотики.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

С диетическими напитками тоже стоит соблюдать осторожность, поскольку в их составе содержатся искусственные подсластители, метаболизм которых затруднен из-за отсутствия у печени соответствующих естественных механизмов. Кроме того, врач порекомендовал ради здоровья этого органа отказаться от конфет и промышленных соков.

Ранее нутрициолог Светлана Ровенская перечислила самые вредные продукты. В их число специалистка включила фастфуд, так как такие блюда содержат много калорий, но обладают низкой питательной ценностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В центре российского города на мине подорвалась машина с чиновниками

    Дочь Шварценеггера показала фигуру после третьих родов

    Украина захотела обмениваться с Японией информацией о России

    Полицейские обнаружили сбившего катером российского школьника

    Стало известно о состоянии одного из чиновников после подрыва машины в российском городе

    Россиянам посоветовали не пить напитки со льдом за границей

    Раскрыта дальность российского «Многоточия»

    Меладзе тайно сменил гражданство

    СК уточнил данные о безвестно пропавших девочках в российском регионе

    Возлюбленная Диброва раскрыла его состояние после падения с лестницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok