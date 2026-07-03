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Мир
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19:17, 3 июля 2026Мир

Трамп пожаловался на занятость из-за работы

Трамп заявил, что давно не надевал купальный костюм, поскольку слишком занят работой
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что давно не надевал купальный костюм, поскольку слишком занят. На это он пожаловался в подкасте жены вице-президента США Уши Вэнс Storytime with the Second Lady.

«Не знаю, хорошо ли я выгляжу в купальном костюме. Я уже давно не надевал купальный костюм, я слишком занят», — сказал американский лидер.

Он отметил, что не играл в гольф на территории Белого дома, поскольку хочет, чтобы его видели не играющим, а работающим.

Ранее Трамп заявил, что он является лучшим президентом в истории Израиля. По его словам, он не понимает, как американский еврей может голосовать за кандидатов от Демократической партии США.

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