Трамп пожаловался на занятость из-за работы

Трамп заявил, что давно не надевал купальный костюм, поскольку слишком занят работой

Президент США Дональд Трамп заявил, что давно не надевал купальный костюм, поскольку слишком занят. На это он пожаловался в подкасте жены вице-президента США Уши Вэнс Storytime with the Second Lady.

«Не знаю, хорошо ли я выгляжу в купальном костюме. Я уже давно не надевал купальный костюм, я слишком занят», — сказал американский лидер.

Он отметил, что не играл в гольф на территории Белого дома, поскольку хочет, чтобы его видели не играющим, а работающим.

Ранее Трамп заявил, что он является лучшим президентом в истории Израиля. По его словам, он не понимает, как американский еврей может голосовать за кандидатов от Демократической партии США.