Военкор выступил с призывом по вопросу участия ветеранов в экономике

Поддубный: Государству необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике

Государству необходимо убрать бюрократические барьеры для участия ветеранов в экономике. С таким призывом выступил представитель пятерки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму военный корреспондент Евгений Поддубный, сообщает Telegram-канал партии.

Он отметил, что сейчас на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии. В качестве примера он привел беспилотники, в которых нуждаются сельское хозяйство, строительство, энергетика и туристическая отрасль.

«При этом в экономике не хватает специалистов в новых сферах, имеющих необходимые знания и опыт. Нужно сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы на гражданку был быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации», — заявил военкор.

Ранее начальник Главного Штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного Движения «Юнармия», заместитель председателя правления «Движения Первых», Герой России Владислав Головин заявил о необходимости сделать День ветеранов боевых действий федеральной памятной датой.