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17:19, 6 июля 2026Интернет и СМИ

Иришку Чики-Пики и Олега Монгола внесли в черный список российского города

Mash: Блогеров Иришку Чики-Пики и Олега Монгола внесли в черный список Уссурийска
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Олег Монгол / YouTube

Треш-блогеров Иришку Чики-Пики (настоящее имя — Ирина Ильина) и Олега Монгола (настоящая фамилия — Перехожев) внесли в черный список российского города. Об этом сообщает Mash в Telegram.

«Иришку Чики-Пики и Олега Монгола внесли в черный список Уссурийска — первыми в истории Уссурийска», — говорится в публикации.

Сообщается, что блогеров вызвали на воспитательную беседу с чиновниками и представителями правоохранительных органов. После встречи было принято решение навсегда запретить Ильиной и Перехожеву приезжать в приморский город.

По данным издания, причиной стал концерт для жителей Уссурийска. Зрителям не понравилось выступление Иришки Чики-Пики и Монгола из-за их асоциального поведения. При этом в публикации отмечается, что гонорар создателей треш-контента составил от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее Иришка Чики-Пики сообщила о беременности и опубликовала фотографию, на которой она держится за живот. Подписчики блогерши не поверили в то, что она ждет ребенка.

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