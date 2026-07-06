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10:14, 6 июля 2026Мир

На Западе раскритиковали попытки запрета российского мультфильма

Норвежский академик Диесен осудил запрет мультфильма «Маша и Медведь» в Великобритании
Кристина Козлова (редактор)

Кадр: мультфильм «Маша и Медведь»

Попытки Великобритании запретить трансляцию российского мультфильма «Маша и Медведь» подверглись критике. С осуждением действий Лондона выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в своем блоге в Х.

«Во все более авторитарной и русофобской Британии уже даже мультики должны быть запрещены», — прокомментировал ситуацию Диесен.

Журналист британского издания The Spectator Марк Галеотти назвал абсурдом и ксенофобией попытку запретить показ российского мультфильма. По его словам, подобной политикой Запад пытается установить «новый железный занавес».

Ранее группа из более 50 депутатов британского парламента обратилась к министру культуры страны Лизе Нэнди с просьбой рассмотреть запрет на показ мультсериала «Маша и Медведь» из-за якобы пропаганды советской символики. Парламентарии обратили внимание на серии, в которых Маша одета в форму советского образца и головной убор, названный депутатами «кепкой советского пограничника».

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