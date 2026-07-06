Россиян предостерегли от добавленного сахара из-за пугающих последствий

Диетолог Дианова заявила, что добавленный сахар ведет к ряду проблем со здоровьем

В отличие от естественных сахаров в молоке и фруктах, добавленный сахар не несет никакой питательной ценности. Об этом заявила RT диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

По словам диетолога, такие «пустые» калории вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови и выброс инсулина, потому что быстро усваиваются. А избыток инсулина способствует отложению жира, предупредила она.

«При этом сахар не дает чувства насыщения, что провоцирует переедание и набор лишнего веса», — указала специалист.

Помимо этого, отметила Дианова, добавленный сахар при регулярном употреблении провоцирует развитие сахарного диабета второго типа, ожирения и неалкогольной жировой болезни печени, а также разрушает эмаль зубов.

Сахар является идеальной питательной средой для бактерий в полости рта. В процессе их жизнедеятельности выделяются кислоты, которые разрушают зубную эмаль, приводя к кариесу Нурия Дианова диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание»

Также избыток добавленного сахара может повышать уровень триглицеридов и артериального давления, что влечет за собой риск сердечно-сосудистых заболеваний. И, наконец, такая еда из-за скачков сахара в крови приводит к слабости, сонливости, раздражительности и новому приступу голода уже через пару часов после еды.

Продуктами с добавленным сахаром не стоит злоупотреблять людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, лишним весом, с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения, а также детям, заключила она.

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