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18:51, 7 июля 2026Ценности

Брэд Питт с молодой возлюбленной в откровенном образе посетили свадьбу Тейлор Свифт

Брэд Питт с возлюбленной Инес де Рамон в откровенном образе посетили свадьбу Тейлор Свифт
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lauriezanoletti

Американский актер Брэд Питт вместе с молодой возлюбленной Инес де Рамон посетили роскошную свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Снимками пары поделилась стилист по волосам Лори Занолетти в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летний Питт появился на публике в черном смокинге, а его 33-летняя спутница предпочла полупрозрачное кружевное платье. В то же время волосы дизайнер ювелирных изделий собрала в высокий гладкий хвост, сделав макияж в бронзовых оттенках. Откровенный образ инфлюэнсера дополнили небольшие золотые серьги.

В июне внешний вид Брэда Питта на новых фото папарацци вызвал насмешки в сети. Тогда голливудского актера и его возлюбленную заметили у ресторана Le Voltaire в Париже. Он предстал перед камерами в рубашке и плаще розового цвета. Кроме того, на нем были серые брюки, коричневые замшевые ботинки и очки-авиаторы с прозрачными линзами.

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