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17:48, 7 июля 2026Экономика

Десятки китайцев внезапно оказались под землей

В Китае десятки человек оказались под землей из-за оползня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Liu Hui / XinHua / Globallookpress.com

В Китае десятки человек внезапно оказались под землей из-за оползня. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел утром во вторник, 7 июля, в поселке Наньхэ в провинции Ганьсу на северо-западе страны. «Под землей оказались 33 человека», — говорится в публикации и уточняется, что как минимум пять из них получили несовместимые с жизнью травмы.

Причину оползня пока не удалось выяснить. В месте происшествия стояла солнечная погода, осадков не наблюдалось. Сейчас специалисты проводят поисково-спасательные работы. Жителей поселка эвакуировали на время этой операции.

Ранее китайский чиновник проплыл по грязи, чтобы спасти жителей деревни Шанхунъянь в провинции Юньнань от надвигающегося оползня. Он ходил от дома к дому, призывая людей найти укрытие. Во время обхода чиновника унесло грязным потоком воды.

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