Хаски сыграет русского классика в новом фильме

Рэпер Хаски исполнит главную роль в фильме «Лермонтов» режиссера «Острова» Павла Лунгина

Продюсер Антон Малышев рассказал о новой картине о великом русском поэте Михаиле Лермонтове. Об этом сообщает Telegram-канал «БК медиа».

Как стало известно во время питчинга проекта в Фонде Кино, главную роль в фильме исполнит рэпер Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов), который сыграет самого Михаила Лермонтова. Режиссером проекта стал известный режиссер Павел Лунгин, который ранее снимал такие громкие проекты как «Остров» и «Царь».

«Молодой, амбициозный, влюбленный поэт и офицер, затем — звезда светских салонов Петербурга, в финале — храбрый воин, предводитель "отчаянной сотни" на Кавказе», — сообщается в описании проекта.

Также известно, что бюджет проекта составит 600 миллионов рублей, 150 из которых уже было выделено. Во время питчинга Малышев запросил еще 150 миллионов, отметив, как бережно создатели фильма относятся к государственным деньгам. Премьера запланирована на лето 2028 года.

В 2017 году рэпера Хаски и его съемочную группу расстреляли в Железнодорожном. Работа над клипом проходила в заброшенном здании госпиталя в микрорайоне Ольгино.