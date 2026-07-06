Иван Купала в 2026 году: дата, история и традиции праздника

В июле в России отмечается народный праздник, история которого насчитывает несколько сотен лет. Когда отмечается день Ивана Купала, какие существуют традиции празднования, как связан православный праздник Рождества Иоанна Крестителя и купальские венки и костры — в материале «Ленты.ру».

Суть названия

Фото: Виктория Исаева

Религиовед Анна Карасева в книге «Славянское язычество: что мы о нем знаем?» отмечает, что слово «Купала» впервые встречается в XI веке — на граффити № 78 Софийского Новгородского собора, где написано «На Купалия».

Она настаивает, что Купала — не бог, а персонификация праздника, так как почитание этого персонажа не выходит за календарные рамки нескольких дней, и приводит несколько версий происхождения названия:

историк Иван Негреев предполагает, что древнее название Купалы — Ярило. Возможно, это два названия одного и того же праздника, который отмечали в конце июня — начале июля;

Возможно, это два названия одного и того же праздника, который отмечали в конце июня — начале июля; историк Владимир Петрухин считает, что традиция купальских гуляний пришла на Русь из Византии вместе с христианством;

в христианской традиции это — пророк Иоанн Креститель, который крестил (купал) Иисуса Христа в реке Иордан.

В то же время большинство исследователей, по мнению Карасевой, сходятся на том, что это два разных праздника: языческий, связанный с днем летнего солнцестояния, и христианский — Рождество Иоанна Крестителя.

По всей вероятности, это симбиоз двух культур — наложение традиций празднования языческих и христианских

Церковь стремилась искоренить языческие традиции и культы и объединить как можно больше славян в общей религии. Для этого календарь религиозных праздников стали подгонять под обыденную жизнь людей, заменяя старые обычаи христианскими.

В результате произошло смешение христианской веры и языческих обрядов. И до сих пор, несмотря на неодобрение церкви, люди и отмечают церковные праздники, почитая православных святых, и продолжают соблюдать традиции старой веры предков.

Дата

Фото: Виктория Исаева

По православному календарю Рождество Иоанна Крестителя верующие отмечают 7 июля по новому стилю (24 июня по старому стилю).

Многие невоцерковленные люди тоже празднуют народный вариант праздника Ивана Купалы именно 7 июля

Но есть и другие варианты, привязанные ко дню летнего солнцестояния.

Писатель, краевед, основатель «Союза славянских общин славянской родной веры» (первой в РФ языческой организации) Вадим Казаков в беседе с «Лентой.ру» рассказывает: «Мы придерживаемся даты 24 июня. И стараемся отмечать праздник в течение двух-трех дней до или после этой даты. Бывало, переносили празднование на 27 июня из-за того, что выходные не совпадали с датой. Но лучше позже, чем раньше. Это как с днем рождения: заранее не празднуют».

При этом он отмечает, что 7 июля никто из родноверов Купалу не отмечает, так как к этому моменту самая короткая ночь уже две недели как прошла.

Народные традиции

Считалось, что в ночь на Ивана Купалу открываются тайны природы, обнажаются клады, а огонь, вода и растения обретают особые свойства. И в эту же ночь, как верили наши предки, происходил разгул нечистой силы. Это отражено в некоторых названиях праздника: Иван Колдунский, Иван-ведьмак. Многие купальские обряды были призваны защитить от ее воздействия.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Люди верили, что этот праздник — своеобразный рубеж в календаре: после него можно купаться, русалки и ведьмы теряли свою силу, змеи переставали жалить, а кукушка умолкала.

С давних пор авторитеты церкви порицали языческие традиции празднования Ивана Купалы на Руси. «Стучат бубны, поют сопели, гудят струны. Плескание и плясание, тайные знаки головой, непристойные крики и вопли из уст, самые непристойные песни — так угождают бесам жены и девы, и телом вихляют, и скачут, и выплясывают; во всем этом великое искушение и грехопадение для мужей и отроков, когда они видят распущенность жен и девиц, равно как и замужним женщинам позорное бесчестие и девицам растление», — так описывал празднества в 1505 году игумен Спасо-Елиазарова монастыря Памфил в своем послании наместнику Пскова.



Праздник Купалы в других странах

Фото: Toby Melville / Reuters

Исследователи отмечают, что летнее солнцестояние праздновали многие народы Европы, и в каждой стране торжество называлось по-своему:

в Германии — «Переход солнца» (Sungihte), Иванов день (Hannftag);

(Sungihte), (Hannftag); в Саксонии — «Поворот солнца » (Sonen-wende);

» (Sonen-wende); в Дании — праздник святого Ханса (Sankt Hans-dag);

(Sankt Hans-dag); в Англии — ночь середины лета (midsummersnat, midsummerseve и mid-summersniht),

(midsummersnat, midsummerseve и mid-summersniht), в Финляндии — Иванов день (Juhannuspäivä);

(Juhannuspäivä); в Латвии — Лиго (Līgo) или Янов день (Jāņi).

В разных регионах традиции праздника отличались, но общими были обряды, связанные с водой, травами и огнем. Во Франции, например, Ивановский огонь зажигал сам король.

Купальские обряды

Сбор трав

Иван-травник, еще одно название праздника, указывает, что, по поверьям, травы в эту ночь обретали особую силу. Считалось, что нужно успеть собрать травы до восхода солнца, так как после они теряют свои целебные свойства.

Собирали травы для лечения, для оберегов (например, горькие травы, такие как полынь, призваны были отпугивать русалок), для гаданий.

Фото: http://www.fotogestoeber.de / Getty Images

Из цветов и трав плели венки, делали букеты, украшали ими дома, засушивали и использовали в течение года для лечения болезней.

Особо среди купальских трав выделялся папоротник. Он считался одновременно и дьявольской, и чудесной травой. Люди верили, что он цветет один раз в год, в купальскую ночь, а нашедший цветок папоротника сможет видеть спрятанные клады, станет понимать язык животных и птиц, обретет особую силу.

Купальский костер

Костры на праздник зажигали на возвышенном месте, иногда втыкали в середину шест с колесом, которое тоже поджигали. Добывался огонь для купальского костра путем трения двух древесных палочек.

Прыжки через костер имели ритуальное значение. Перепрыгивая через костер, человек очищался от всего плохого, набирался здоровья и сил. Причем, желательно было прыгнуть через костер выше всех, тогда весь год будешь самым удачливым человеком.

Фото: Виктор Драчев / РИА Новости

Купальское дерево береза

Вадим Казаков в беседе с «Лентой.ру» рассказал о старинных купальских традициях, которые до сих пор живы и на современных празднованиях.

На Купалу девушки наряжают березу (это символ плодородия и женской молодой силы), завивали ветви в венки, заплетали в косы. Вокруг березы водят хороводы, поют купальские песни.

Парни пытаются похитить березу, девушки ее защищают — отгоняют парней ветками, обливают водой. Если парням удается отнять березку — это добрый знак, сила дерева переходит к ним.

Парни могут пытаться выкупить березу, предлагая взамен деньги, угощения, украшения или обещания — например, танцевать только с этой девушкой весь вечер.

В этих игровых противостояниях парни показывают свою удаль, стараются завладеть женской силой березы. А девушки проверяют женихов на смелость, защищают подружку-березку, которая символизирует девичество.

После окончания хороводов и игр с березы снимали украшения и топили в реке — чтобы дерево отдало свою плодородную силу воде, обеспечив хороший урожай.

Плетение венков

В праздник Ивана Купалы из собранных трав девушки плели венки, которые носили до момента окончания обрядов и игр, а потом бросали в реку и гадали по ним. В некоторых регионах парни пытались отобрать венки — символ девичества — у девушек и разорвать их. Исследователи считают, что эти действия — брачные символы.

В некоторых регионах венки приносили домой и травы из них использовали в течение года в лечебных целях.

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Купания и обливание водой

Согласно поверьям, в канун праздника озера и реки становились пригодными для купания. Искупавшись в этот день до захода солнца, можно было избавиться от болезней.

Гадания

Если парень и девушка возьмутся за руки, прыгнут через костер и при этом не разомкнут рук или им вслед полетят искры, то стоит ожидать скорейшей свадьбы.

Если букет, собранный на Купалу и подвешенный дома, к утру засохнет — хозяина букета ждут болезни и неприятности.

Если венок, сброшенный девушкой с головы в реку, поплывет — к скорой свадьбе. Если утонет — к болезни.

Заходя в воду реки или озера, девушка бросала в нее букет купальских трав и по нему гадала — если букет утонет, пока она купается, то в скором времени ее ждут болезни и угроза жизни.

Фото: Андрей Бок / РИА Новости

Как празднуют Ивана Купалу сегодня

Во многих городах проходят фестивали, концерты, посвященные этому празднику. В музеях и образовательных учреждениях проводятся занятия, на которых рассказывают о народных традициях празднования Купалы.

В беседе с «Лентой.ру» Александра Кабанова, руководитель клуба русской культуры «Исток» отмечает, что праздник Купалы в последние годы только набирает популярность. Она выделяет несколько причин.

Яркое шоу — высокие костры, пышные венки, песни, танцы возле рек и озер. Это зрелищно и красиво.

Летний праздник, который отмечается в самый длинный день года, но еще не в самую жару, на природе. Время отдыха, отпусков и новых впечатлений.

Активный праздник без застолий и выпивки. Он заряжает энергией, особенно городских жителей, привыкших к офисной работе.

Исконно русский праздник, особенный, как Масленица. Один из тех, что помогают осознавать традиции своего народа и чувствовать гордость за родину.

«Праздник Купала — это прекрасный повод собраться в народных костюмах, с русскими танцами, играми и самобытными обрядами», — считает Александра Кабанова.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Православные традиции

Представители Русской православной церкви подчеркивают, что 7 июля (по новому стилю) отмечается праздник Рождества Иоанна Предтечи. Священнослужители не одобряют народные варианты празднования и считают, что «Купала не имеет популярности у народа и остается фольклорным изыском массовиков-затейников».

Полное название православного торжества — праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, он относится к разряду великих недвунадесятых праздников. Православные отмечают его 7 июля, католики — 24 июня.

Фото: Jackturner3 / Wikipedia

Он посвящен событию, описанному в Евангелии. В семье престарелых супругов — священника Захарии и его бесплодной жены Елизаветы (она состояла в родстве с девой Марией, будущей Богородицей) родился сын Иоанн, которому суждено было впоследствии крестить Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Рождение Иоанна было предсказано Захарии Ангелом Господним, который через шесть месяцев сообщил Деве Марии о том, что она родит Иисуса Христа. Разница между рождением Иоанна Предтечи и Иисуса Христа составляет ровно шесть месяцев.

В храмах в этот день исключаются заупокойные молитвы. Накануне служится торжественное Всенощное бдение, а в день праздника — Божественная литургия.