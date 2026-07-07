Матч Норвегии и Бразилии на ЧМ принес россиянину выигрыш в размере 2 миллионов рублей

Россиянин выиграл 2 миллиона рублей, поставив на матч ЧМ-2026 между Бразилией и Норвегией

Клиент букмекерской конторы поставил 500 тысяч рублей на матч 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу между сборными Норвегии и Бразилии и выиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин сделал ставку на тотал больше двух голов при коэффициенте 4,00. В результате он выиграл 2 миллиона рублей.

Сборная Бразилии проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской команды. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд, у бразильцев единственный мяч забил Неймар.

Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. За выход в полуфинал скандинавы поборются с Англией.