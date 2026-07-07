СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:51, 7 июля 2026Культура

Назаров раскрыл состояние своего здоровья после удаления опухоли

89-летний актер Юрий Назаров заявил, что чувствует себя нормально после удаления опухоли
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Юрий Назаров впервые прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья. Его слова передает «Газета.Ru».

89-летний артист откровенно рассказал о своем самочувствии после операции по удалению опухоли. Звезда «Маленькой Веры» заверил журналистов, что чувствует себя нормально.

«Живой я, живой. 90-й год уже лупит, понимаете, не останавливается, лупит и лупит. Но живой, пока еще двигаюсь. Операция прошла нормально, еще в феврале. Если я дожил до июля, значит, все нормально», — сообщил Назаров.

Также он отметил, что продолжает вести активный образ жизни несмотря на возраст.

В феврале Юрий Назаров заявил, что сам обратился за помощью к медикам, которые рекомендовали ему лечь на операцию. Тогда он был уверен, что никаких серьезных заболеваний у него нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает и при чем здесь новые территории России

    Русская мошенница Анна Делви в купальнике поздравила американцев с Днем независимости США

    Принц Гарри проиграл суд и может лишиться пяти миллиардов рублей

    Пассажирку самолета лишили отпуска из-за одного дефекта в паспорте

    В России предостерегли Международную федерацию хоккея после снятия санкций со спортсменов

    Врач перечислила самые эффективные меры профилактики геморроя

    Центробанк резко повысил курс рубля

    В Кремле дали Европе четыре совета

    Олимпийская чемпионка двумя словами оценила решение МОК о возвращении россиян

    Москвичам назвали лучшее время для наблюдения радуги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok