Назаров раскрыл состояние своего здоровья после удаления опухоли

89-летний актер Юрий Назаров заявил, что чувствует себя нормально после удаления опухоли

Актер Юрий Назаров впервые прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья. Его слова передает «Газета.Ru».

89-летний артист откровенно рассказал о своем самочувствии после операции по удалению опухоли. Звезда «Маленькой Веры» заверил журналистов, что чувствует себя нормально.

«Живой я, живой. 90-й год уже лупит, понимаете, не останавливается, лупит и лупит. Но живой, пока еще двигаюсь. Операция прошла нормально, еще в феврале. Если я дожил до июля, значит, все нормально», — сообщил Назаров.

Также он отметил, что продолжает вести активный образ жизни несмотря на возраст.

В феврале Юрий Назаров заявил, что сам обратился за помощью к медикам, которые рекомендовали ему лечь на операцию. Тогда он был уверен, что никаких серьезных заболеваний у него нет.