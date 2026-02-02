88-летнюю звезду «Маленькой Веры» госпитализируют для операции

Актер Юрий Назаров рассказал о подготовке к операции из-за ухудшения здоровья

Актер Юрий Назаров, известный по ролям в фильмах «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», рассказал о своей подготовке к операции. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

88-летний артист заявил, что сам обратился за помощью к медикам, которые рекомендовали ему лечь на операцию. Впрочем, сам Назаров уверен, что никаких серьезных заболеваний у него нет.

«Морозы меня не возьмут, я сибиряк. Операцию там какую-то будут проводить, полагаю, что ничего серьезного. Я послушный, явился. Проверили, посмотрели, сказали — надо. Надо значит надо», — заявил Юрий.

Ранее народная артистка РФ Мария Аронова, известная по ролям во франшизе «Лед» и сериале «Бригада», после сообщений о госпитализации рассказала, что чувствует себя хорошо.