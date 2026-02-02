Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:04, 2 февраля 2026Культура

88-летнюю звезду «Маленькой Веры» госпитализируют для операции

Актер Юрий Назаров рассказал о подготовке к операции из-за ухудшения здоровья
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Юрий Назаров, известный по ролям в фильмах «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», рассказал о своей подготовке к операции. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

88-летний артист заявил, что сам обратился за помощью к медикам, которые рекомендовали ему лечь на операцию. Впрочем, сам Назаров уверен, что никаких серьезных заболеваний у него нет.

«Морозы меня не возьмут, я сибиряк. Операцию там какую-то будут проводить, полагаю, что ничего серьезного. Я послушный, явился. Проверили, посмотрели, сказали — надо. Надо значит надо», — заявил Юрий.

Ранее народная артистка РФ Мария Аронова, известная по ролям во франшизе «Лед» и сериале «Бригада», после сообщений о госпитализации рассказала, что чувствует себя хорошо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию с договоренностями об остановке ударов по энергетике

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Бойца СВО похоронят через год и один день после смерти

    Россиянин с пистолетом уложил женщину в пол ради плюшевого медведя и цветов

    Похищение 9-летнего мальчика в российском городе попало на видео

    В США закроют живой памятник Джону Кеннеди

    Москвичи пожаловались на 12-часовую пытку пожарной сигнализацией

    Популярный российский комик пожаловался на жуткое состояние после операции

    Слова Трампа об Иране обрушили цены на нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok