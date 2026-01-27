Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
01:31, 27 января 2026Культура

Звезда «Бригады» рассказала о самочувствии после сообщений о госпитализации

РИА Новости: Актриса Аронова сообщила, что чувствует себя хорошо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Народная артистка РФ Мария Аронова, известная по ролям во франшизе «Лед» и сериале «Бригада», рассказала, что чувствует себя хорошо. Ее слова приводит РИА Новости.

«Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью», — высказалась актриса.

Директор Ароновой Наталья Дмитрюкова также опровергла информацию о проблемах со здоровьем актрисы. Она рассказала, что артистка прекрасно себя чувствует.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Аронова якобы была госпитализирована после того, как обратилась к врачам из-за приступов икоты. Сообщалось, что у артистки диагностированы воспаление пищевода и стеатогепатит печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Сотни крыс захватили жилой дом и попали на видео

    Популярный смартфон Samsung устарел

    Беженцы рассказали о расстрелах в подвалах и мародерстве ВСУ

    В РПЦ предложили необычный способ борьбы с Зеленским

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    В Австрии раскрыли план Зеленского на предстоящие переговоры в ОАЭ

    В России предложили изменить подход к домашним заданиям из-за интернета и нейросетей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok