Звезда «Бригады» рассказала о самочувствии после сообщений о госпитализации

РИА Новости: Актриса Аронова сообщила, что чувствует себя хорошо

Народная артистка РФ Мария Аронова, известная по ролям во франшизе «Лед» и сериале «Бригада», рассказала, что чувствует себя хорошо. Ее слова приводит РИА Новости.

«Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью», — высказалась актриса.

Директор Ароновой Наталья Дмитрюкова также опровергла информацию о проблемах со здоровьем актрисы. Она рассказала, что артистка прекрасно себя чувствует.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Аронова якобы была госпитализирована после того, как обратилась к врачам из-за приступов икоты. Сообщалось, что у артистки диагностированы воспаление пищевода и стеатогепатит печени.