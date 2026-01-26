Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:16, 26 января 2026Культура

У обратившейся к врачам из-за икоты звезды «Бригады» нашли повреждения внутренних органов

Пожаловавшаяся на икоту Мария Аронова попала в больницу с воспалением пищевода
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Актриса Мария Аронова, известная по ролям во франшизе «Лед» и сериале «Бригада», была госпитализирована после того, как обратилась к врачам из-за приступов икоты. У нее диагностированы серьезные повреждения внутренних органов, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у артистки диагностированы воспаление пищевода и стеатогепатит печени. Состояние здоровья Ароновой усугубляется сахарным диабетом второй степени. Актрису оставили под наблюдением врачей и прописали ей средиземноморскую диету и контроль липидов крови.

Причиной обращения Ароновой к врачам, как сообщается, стали долгие и мучительные приступы икоты.

Аронова играла тетю Саши Белого в сериале «Бригада» и тренера Ирину Сергеевну в фильмах франшизы «Лед». Она также снималась в картинах «Бременские музыканты», «Батальонъ», «Артистка», «Пара из будущего», «Тариф новогодний» и в сериалах «Олдскул» и «Деффчонки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали принципиальное условие России по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Стало известно о смерти ребенка после игры в Подмосковье

    У обратившейся к врачам из-за икоты звезды «Бригады» нашли повреждения внутренних органов

    Ряд стран ЕС осудили план Украины по вступлению в союз

    Песков оценил последствия возможного удара США по Ирану

    Мальчик погиб из-за детской забавы в Подмосковье

    В сети восхитились внешним видом Селены Гомес на фото топлес

    Собиравшиеся в круиз россияне застряли за границей из-за поломки лайнера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok