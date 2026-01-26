У обратившейся к врачам из-за икоты звезды «Бригады» нашли повреждения внутренних органов

Пожаловавшаяся на икоту Мария Аронова попала в больницу с воспалением пищевода

Актриса Мария Аронова, известная по ролям во франшизе «Лед» и сериале «Бригада», была госпитализирована после того, как обратилась к врачам из-за приступов икоты. У нее диагностированы серьезные повреждения внутренних органов, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у артистки диагностированы воспаление пищевода и стеатогепатит печени. Состояние здоровья Ароновой усугубляется сахарным диабетом второй степени. Актрису оставили под наблюдением врачей и прописали ей средиземноморскую диету и контроль липидов крови.

Причиной обращения Ароновой к врачам, как сообщается, стали долгие и мучительные приступы икоты.

Аронова играла тетю Саши Белого в сериале «Бригада» и тренера Ирину Сергеевну в фильмах франшизы «Лед». Она также снималась в картинах «Бременские музыканты», «Батальонъ», «Артистка», «Пара из будущего», «Тариф новогодний» и в сериалах «Олдскул» и «Деффчонки».