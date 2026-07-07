Раскрыто состояние народной артистки России Жемчужной за месяц до смерти

Shot: Актриса Екатерина Жемчужная тяжело переживала потерю мужа

Народная артистка России Екатерина Жемчужная отказывалась приезжать на спектакли в последний месяц жизни. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сергиенко.

Сергиенко отметил, что переживал за актрису за несколько недель до ее смерти. В конце июня он попытался связаться с Жемчужной, однако она уже была госпитализирована.

Отмечается, что артистка не оправилась после потери супруга — актера Георгия Жемчужного, которого не стало в 2021 году после борьбы с онкологией. Коллеги Екатерины подчеркнули, что она много плакала от «душевных болей».

О смерти Жемчужной сообщалось 4 июля, актрисе было 82 года. С 1964 года артистка служила в цыганском театре «Ромэн», куда ее после театральной школы-студии пригласил режиссер Семен Баркан. Кроме того, она стала известна благодаря ролям в десятках фильмов, в том числе «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза», «Табор уходит в небо» и других кинокартинах.