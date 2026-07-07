Река в российском городе вышла из берегов и лишила людей света

В Новокузнецке река вышла из берегов и подтопила подстанцию, сотни домов лишились света

Река Осиновка в Новокузнецке вышла из берегов из-за сильных ливней и лишила людей света. Об этом сообщил мэр российского города Денис Ильин в своем Telegram-канале.

Городской глава уточнил, что водоем подтопил подстанцию «Абашевская 1/2» — из-за этого около 50 многоэтажек и 400 частных домов в микрорайоне Абашево временно остались без электричества.

«Чтобы защитить оборудование, укрепляем откосы ручья и поднимаем их уровень. Затем откачаем воду и просушим оборудование», — заявил Ильин. Чиновник добавил, что подачу горячей воды россиянам уже восстановили. В течение дня собираются наладить и доступ к электроэнергии.

Ранее в Забайкальском крае реки вышли из берегов и затопили дороги и дома людей. Из-за обильных дождей поднялся уровень сразу нескольких водоемов — в результате водой залило поселки в Чернышевском округе. В Аксеново-Зиловском и Букачаче паводок добрался до жилых домов и десятков участков.