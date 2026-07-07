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16:38, 7 июля 2026Моя страна

В российском городе ввели необычную традицию

В Саранске в честь 385-летия города начали зажигать керосиновые фонари
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Российская Газета / vk.ru

Необычную традицию белорусского Бреста, когда фонарщик по вечерам зажигает керосиновые фонари на улицах, воплотили в Саранске в честь 385-летия столицы Мордовии. Об этом рассказывает «Российская газета».

Теперь каждую субботу сотрудник муниципального предприятия «Горсвет» Андрей Степанов выходит на Соборную площадь и разыгрывает небольшое представление для горожан: читает «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, знаменитые строки Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…» и собственные сочинения, а также рассказывает различные подробности об истории Саранска и загадывает загадки детям.

Стилизованные под старину фонари с национальной символикой — мордовской восьмиконечной звездочкой — появились этим летом. Необычные представления начали давать с середины прошлого месяца, однако они очень быстро полюбились жителям, и фонарщик стал практически местной звездой. Ритуал зажжения фонарей начинается ровно в 20:30 перед главным храмом города — собором святого праведного воина Феодора Ушакова — пока раз в неделю.

«По образованию я — учитель русского языка и литературы, в свое время окончил филфак, пишу стихи — о вечном и на злобу дня. Поначалу, конечно, очень волновался: когда я первый раз пришел зажигать фонари — было это в начале июня — мое появление стало полной неожиданностью для всех. И лишь когда раздались аплодисменты, понял — получилось!» — поделился Степанов.

Теперь на красивую церемонию на площадь стекаются толпы людей. После того как здесь зажигают керосиновые фонари, свет включается на всех улицах города.

Уточняется, что фонари планируется зажигать в любую погоду, однако время церемонии будет меняться в зависимости от светового дня.

Ранее европеец побывал с семьей в Белоруссии и назвал Минск чистым городом, где все рядом, а Брест — городом фонарщика и крепости.

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