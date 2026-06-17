Европеец побывал с семьей в Белоруссии и раскрыл стоимость поездки

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал с семьей в Белоруссии и раскрыл стоимость поездки. Своими расчетами он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что за пять дней они посетили два города: Минск и Брест. Туристы ходили в музеи, гуляли по старинным кварталам, увидели знаменитую Брестскую крепость и познакомились с настоящей городской легендой. Минск европеец назвал чистым городом, где все рядом, а Брест — городом фонарщика и крепости.

Европеец посчитал, что на жилье семья с двумя детьми потратила 17 тысяч рублей, на еду — около 25 тысяч рублей, на музеи и развлечения — около 10 тысяч рублей, а на транспорт — около 41 тысячи рублей. Итого, вся поездка на пять дней стоила примерно 92 тысячи рублей.

«Белоруссия мне понравилась. Здесь хорошие дороги, чистые города, понятная логистика и много мест, которые мне и моим детям было интересно посетить. Особенно удобно, что многие достопримечательности находятся недалеко друг от друга, поэтому не нужно тратить половину дня на переезды», — заключил голландец.

Ранее этот же тревел-блогер поразился ценам на продукты в белорусском супермаркете. Он признался, что никогда не видел такой дешевой сметаны.