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05:30, 17 июня 2026Путешествия

Европеец побывал с семьей в Белоруссии и раскрыл стоимость поездки

Алина Черненко

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал с семьей в Белоруссии и раскрыл стоимость поездки. Своими расчетами он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что за пять дней они посетили два города: Минск и Брест. Туристы ходили в музеи, гуляли по старинным кварталам, увидели знаменитую Брестскую крепость и познакомились с настоящей городской легендой. Минск европеец назвал чистым городом, где все рядом, а Брест — городом фонарщика и крепости.

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Европеец посчитал, что на жилье семья с двумя детьми потратила 17 тысяч рублей, на еду — около 25 тысяч рублей, на музеи и развлечения — около 10 тысяч рублей, а на транспорт — около 41 тысячи рублей. Итого, вся поездка на пять дней стоила примерно 92 тысячи рублей.

«Белоруссия мне понравилась. Здесь хорошие дороги, чистые города, понятная логистика и много мест, которые мне и моим детям было интересно посетить. Особенно удобно, что многие достопримечательности находятся недалеко друг от друга, поэтому не нужно тратить половину дня на переезды», — заключил голландец.

Ранее этот же тревел-блогер поразился ценам на продукты в белорусском супермаркете. Он признался, что никогда не видел такой дешевой сметаны.

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