8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности, а также религиозный праздник в честь святых Петра и Февронии. В разных уголках планеты празднуют Всемирный день борьбы с аллергией, а также Всемирный день разоблачений. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 8 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День семьи, любви и верности

Дата праздника связана с церковным днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями любви и брака. Неудивительно, что День семьи, любви и верности зародился именно в Муроме — сначала 8 июля отмечали День города, а в 2000-м местная администрация предложила ввести в эту дату российский аналог Дня святого Валентина. Идею поддержали и в РПЦ, и в Федеральном собрании. В 2022 году День семьи, любви и верности стал официальным праздником.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

День зенитных ракетных войск Вооруженных сил России

8 июля 1960 года в составе Вооруженных сил Советского Союза появился новый род войск, а также была учреждена должность командующего зенитными ракетными войсками. В настоящее время российские ЗРК известны во всем мире: С-200, «Панцирь», «Игла», «Бук» и другие комплексы способны противостоять любым средствам воздушного нападения в разное время суток и в самых непредсказуемых погодных условиях. Главная задача служащих зенитных ракетных войск — защита важнейших государственных, экономических, инфраструктурных и военных объектов от атак противника с воздуха, а также обеспечение безопасности жителей населенных пунктов и группировок войск.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с аллергией

Праздник был установлен по инициативе Всемирной организации по борьбе с аллергией и Всемирной организации по иммунопатологии. Аллергия — это повышенная чувствительность организма к некоторым факторам окружающей среды: пыльце растений, продуктам питания, яду насекомых, бытовой химии и другим раздражителям.

По данным ВОЗ, аллергией страдают около 40 процентов населения планеты. Праздник призван привлечь внимание к проблемам аллергиков и рассказать о мерах самопомощи и лечения.

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 8 июля

День черники в США;

День инвалидов и пожилых людей в Таджикистане;

День фруктового льда в США;

День «Снова стань ребенком»;

Всемирный день разоблачений.

Какой церковный праздник 8 июля

День памяти святых Петра и Февронии Муромских

Согласно преданию, когда муромский князь Петр заболел проказой, даже лучшие лекари не могли ему помочь. Однажды князю во сне явилось знамение, что спасти его может только Феврония — дочь пчеловода, которая живет в селе под Рязанью. Петр нашел девушку, и она согласилась ему помочь, правда, с условием, что после выздоровления князь женится на ней.

Обещание было выполнено: всю жизнь Петр и Феврония прожили счастливо, а на старости лет постриглись в монахи. Легенда гласит, что святые ушли в мир иной в один день и час — 8 июля по новому стилю. Супруги просили положить их в один гроб, но завещание не осуществили, тем не менее на следующий день пару обнаружили лежащими вместе.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 8 июля

День памяти преподобного Далмата Исетского, Пермского;

День памяти священномученика Василия Милицына, пресвитера;

День памяти преподобноисповедника Никона Оптинского (Беляева);

День памяти священномученика Василия Протопопова.

Приметы на 8 июля

Если 8 июля идет дождь, то в этом году будет много меда;

Если на улице зной и духота, то такая погода продержится до конца лета;

Собака воет — к скорбным вестям;

Листья на березе пожелтели — к ранней осени.

Кто родился 8 июля

Фото: В. Нисанов / РИА Новости

Советский и российский актер Андрей Мягков запомнился главными ролями в культовых комедиях «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также в драме «Жестокий романс» и других популярных фильмах. Помимо кино, Мягков играл в театре «Современник», был актером МХТ имени Чехова. В 1986 году был удостоен звания «Народный артист СССР».

Карен Шахназаров — советский и российский режиссер. В числе его самых популярных картин — драма «Курьер», мюзиклы «Зимний вечер в Гаграх» и «Мы из джаза». С 1998 года Шахназаров возглавляет «Мосфильм». В 2002 году был удостоен звания «Народный артист России».

Кто еще родился 8 июля