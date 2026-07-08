Алла Довлатова обратилась к жертвам насилия под фото в бикини

Радиоведущая Алла Довлатова обратилась к жертвам абьюза под фото в бикини

Российская радиоведущая и актриса Алла Довлатова в новом посте обратилась к жертвам абьюза. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость разместила фото в блестящем бикини голубого цвета. В описании к снимку она порассуждала на тему психологического насилия. По мнению телезвезды, абьюз — это всегда про комплексы.

«Но распознать абьюзера можно еще на первоначальном этапе отношений. И очень важно, только заметив первые предпосылки, сразу прерывать отношения с этим человеком, чтобы потом не было мучительно больно», — отметила Довлатова.

Кроме того, она поделилась мантрой с женщинами, которые столкнулись с подобным отношением. «Глядя на свое отражение в зеркале, вы должны каждый день произносить: "Я самая обаятельная и привлекательная. Я удивительный человек. Я прекрасная хозяйка. Я замечательная мать. Я умница и красавица. У меня светлая и добрая душа. Я желаю всему миру только счастья и процветания. Я само совершенство! А кто этого не видит, тот слеп"», — подытожила она.

Ранее Довлатова поделилась кадрами с выпускного сына Павла в университете.