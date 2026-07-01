Радиоведущая Довлатова поделилась кадрами с выпускного сына Павла в университете

Российская радиоведущая и актриса Алла Довлатова поделилась кадрами с выпускного сына Павла в университете. Публикации размещены на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость запечатлела 21-летнего наследника в классическом костюме в полоску во время получения диплома.

«Я хочу поделиться с вами моей радостью и гордостью! Мой сын Павел получил диплом Финансового университета! Мой родной и любимый, ты молодец. Мы очень гордимся тобой. И очень тебя любим. Пусть все твои мечты осуществятся. Будь счастлив. Спасибо тебе большое», — написала звезда.

В мае Алла Довлатова обнаружила неожиданную деталь в платье от Юдашкина. Знаменитость рассказала, что однажды на одну из церемоний арендовала наряд авторства модельера.