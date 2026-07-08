Артемий Лебедев назвал самый полезный навык на свете

Блогер Лебедев назвал умение общаться с людьми самым полезным на свете навыком

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал навык, который он считает самым полезным. Его блогер раскрыл в выпуске шоу «Ответошная», доступном во «ВКонтакте».

По мнению Лебедева, самый важный навык — это умение общаться с людьми. «Наблюдайте за тем, что происходит в жизни, прокачивайте свои навыки. В первую очередь — коммуникации, это самый полезный навык на свете. Когда вы начнете постигать механизмы, которые лежат в основе общения людей (как с людьми общаться, как их располагать к себе, как люди думают, из чего они исходят, какая у них мотивация), вам станет очень-очень сильно много понятнее про вообще все, что происходит на свете», — заявил Лебедев.

Он также добавил, что этот навык поможет разобраться в международных отношениях, понять особенности культуры разных стран и сделать собственные выводы о происходящем в мире.

Ранее Лебедев дал совет подростку, который мечтает стать политиком. Он призвал его задуматься о том, чтобы накопить ресурс.