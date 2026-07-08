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12:10, 8 июля 2026Экономика

Пентагон решил закупиться сырьем для аккумуляторов

Bloomberg: Управление оборонной логистики Пентагона объявило закупку лития на $300 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Washington Alves / Reuters

Управление оборонной логистики Пентагона объявило закупку 16 тысяч тонн карбоната лития. Об этом сообщает Bloomberg.

Сырье для производства аккумуляторных батарей закупят на сумму до 300 миллионов долларов. Поставки планируются в ближайшие пять лет.

По данным издания, закупки производятся на фоне национальной кампании по снижению рисков при импорте критически важных минералов. С начала 2026-го стоимость лития подскочила на фоне прогнозируемого роста спроса и неопределенности относительно поставок этого ресурса из Китая и Зимбабве, ключевых стран-экспортеров.

Ранее армия США заключила сделки с несколькими компаниями по строительству перерабатывающих предприятий на военных базах по всей стране. Также в этом году Белый дом запустил проект Vault — инициативу по созданию запасов критически важных минералов стоимостью 12 миллиардов долларов для частного сектора.

По данным The New York Times, новым владельцем крупного месторождения лития на Украине оказался друг президента США Дональда Трампа — Рональд Лаудер. Последний, по данным издания, склонял главу Соединенных Штатов к «покупке» богатой ресурсами Гренландии.

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