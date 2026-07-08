Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день принято вспоминать историю любви святых Петра и Февронии, которые сохранили преданность друг другу даже после земной жизни. «Лента.ру» рассказывает, что россияне отмечают 8 июля и каковы традиции этого праздника.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Дата в 2026 году: 8 июля (среда)

8 июля (среда) Чему посвящен: Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака в православии. Праздник символизирует верность, любовь и крепкие семейные узы.

Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака в православии. Праздник символизирует верность, любовь и крепкие семейные узы. Статус праздника: всероссийский официальный праздник (учрежден в 2008 году), не является государственным выходным днем.

всероссийский официальный праздник (учрежден в 2008 году), не является государственным выходным днем. Положен ли выходной: нет, 8 июля — рабочий день. Исключение — если дата выпадает на выходной (в 2026 году это среда, поэтому день рабочий).

Дата

День семьи, любви и верности каждый год отмечается в один и тот же день — 8 июля.

День семьи, любви и верности в 2026 году выпадает на среду

Несмотря на важность даты для русской культуры, этот день остается рабочим.

История праздника

Праздник приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Суть праздника связана с легендой об их любви.

Легенда о Петре и Февронии

Поверье о Петре и Февронии было записано монахом Ермолаем-Еразмом в XVI веке («Повесть о Петре и Февронии»). Согласно этому литературному памятнику, вскоре после вступления на муромский престол князь Петр заболел проказой. Лекарства не помогали, и тогда один старец посоветовал Петру отправиться к простой девушке-знахарке по имени Феврония, она жила в деревне под Рязанью.

Феврония согласилась исцелить князя лишь при условии, что он женится на ней. Петр дал зарок, и болезнь отступила, но не ушла совсем. Будто догадавшись о скором предательстве, Феврония не излечила один струп на теле князя. Однако Петр этого не заметил, а потому обещание не сдержал и не взял в жены свою спасительницу. По легенде, он собрал вещи, сел на коня и поскакал обратно в Муром вместе со своей свитой, оставив спасительницу под Рязанью. Но не успел он проехать и половины пути, как струпья проказы снова начали появляться на его теле. Петр понял, что не сможет нарушить обещание, данное перед Богом, вернулся и обвенчался с Февронией.

Вернувшись в Муром, Петр и Феврония стали мудрыми правителями: они правили княжеством по чести, а друг с другом жили в любви и согласии до старости. А потом приняли постриг и удалились каждый в свой монастырь.

Конец земной жизни супруги встретили хоть и в разных обителях, но в один день и час. Они завещали, чтобы их похоронили в одном гробу, но такие похороны не соответствовали монашеским обычаям, поэтому каждого предали земле в отдельном гробу. Однако, по поверью, на следующий день тела Петра и Февронии снова обнаружили лежащими рядом. И тогда люди поняли, что и после кончины супруги не могут друг без друга, и предали их тела земле в одном саркофаге.

Поклониться мощам Петра и Февронии можно и сейчас — они хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме

Когда День семьи начали отмечать в России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

День семьи, любви и верности — относительно молодой праздник.

В 2008 году День семьи, любви и верности впервые официально отметили как всероссийский праздник

Несмотря на то что его общероссийская история совсем юная, в родном Петру и Февронии Муроме этот праздник отмечали с 90-х годов минувшего века. А в нулевых на 8 июля даже перенесли дату празднования Дня города.

По замыслу устроителей праздника, День семьи, любви и верности должен был стать альтернативой западному Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля и считается праздником, посвященным влюбленным.

Символ праздника

У праздника есть официальный символ — ромашка. Это нежный и трогательный цветок, который символизирует глубокую любовь и уважение супругов в семье. К тому же ромашки расцветают в полях средней полосы России именно в начале июля, и муж может преподнести их в подарок своей жене на праздник.

Традиции Дня семьи, любви и верности

Дарение февронек

По аналогии с валентинками — любовными открытками на День святого Валентина, в День семьи, любви и верности можно подарить февроньку — открытку с изображением ромашки и искренними признаниями внутри. Пока эта традиция не стала настолько популярной, как дарение валентинок.

Награждение семейных пар

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Семейные пары, которые прожили в согласии больше 25 лет, воспитали детей и получили признание соотечественников, в этот праздник награждаются медалью «За любовь и верность». Получить ее могут те пары, которых значимые общественные или политические организации выдвинули на эту награду. На аверсе этой награды выгравировано изображение святых Петра и Февронии с надписью «За любовь и верность семье», а на реверсе — ромашка.

Награду учредил специальный Организационный комитет, благодаря которому по всей стране отмечается День семьи, любви и верности в нашей стране.

Концерты

В последние годы День семьи, любви и верности в городах отмечают большими праздничными концертами. В столице звезды выступают в Государственном Кремлевском дворце, трансляцию показывают по федеральным телеканалам.

Но не только в Москве проводятся большие концерты. Например, в Санкт-Петербурге в 2026 году пройдет традиционное лирическое шоу, приуроченное к празднику. Хедлайнером в этом году станет Алекс Лим, победитель конкурса «Новая волна-2025». Торжества проводятся, конечно, и в Муроме.

Народные гуляния

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Центром народных празднеств в День семьи, любви и верности является Муром, самые масштабные гуляния охватывают центр города. В 2026 году праздник здесь провели заранее, 4 июля. На главной сцене фестиваля выступил Алекс Лим.

В других городах 8 июля или в ближайший к нему выходной день организуют фотовыставки, конкурсы и праздники для детей, семейные забавы и ярмарки.

Интересные факты

День первого купания

Восточные славяне считали 8 июля днем первого покоса. Они верили, что после этого русалки погружаются глубоко на дно рек, озер и морей, поэтому можно начинать купаться, не боясь, что нечисть утянет под воду. Поэтому 8 июля официально начиналось то, что современным языком называется «купальный сезон».

Славяне называли 8 июля Февронией Русальницей

Молитва в этот день сильнее

Православные верят, что перед иконой Петра и Февронии можно помолиться святым, прося у них помощи в создании семьи или зачатии детей. Церковь считает, что если обратиться с молитвой в День семьи, любви и верности, то такая просьба будет звучать громче.

Молитва Петру и Февронии за семейное благополучие Непорочные супруги, Петр и Феврония богобоязненные, возносящие молитву за любого просящего да в поддержке Создателя нуждающихся! Отдалите от жилья моего несчастье, разлад да ругань, сберегите брачный союз мой, Всевышним дозволенный, всегда и во все времена. Как вы в любви да гармонии проживали, таким образом и я с мужем (женой) желаю проживать, Создателю Господу нести службу, приказы Божьи исполнять, Царствие Его узнать. На благосклонность вашу рассчитываю всей душой да на мольбы святых супругов о семье моей Создателю Небесному. Не бросьте нас, (проговариваются имена мужа и жены), в грусти, не забывайте и в хорошем расположении души. Дайте добро на жизнедеятельность семейную благую да Всевышнему Творцу приятную. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

В этот день нельзя венчаться

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Парадоксально, но факт: в День семьи, любви и верности можно заключить только светский брак, то есть расписаться в ЗАГСе. А вот верующим венчаться в церкви нельзя: это связано с тем, что праздник выпадает на Петров пост, в дни которого запрещено жениться.

Что подарить на День семьи, любви и верности