Эрдоган высказался о проблемах для Турции из-за санкций США

Эрдоган: У Турции уже нет проблем из-за санкций США

Санкции США против Турции уже фактически не являются проблемой для Анкары. Так об этой проблеме высказался турецкий президент Реджеп Эрдоган на пресс-конференции, передает Clash Report.

«В настоящее время Соединенные Штаты не применяют против нас никаких санкций. По большому счету, эти меры уже отменены. Таким образом, у нас нет такой проблемы», — сказал он.

В 2019 году США исключили Турцию из программы F-35 после покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Тогда Вашингтон ввел санкции против Турции в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США отменят санкции в отношении Турции. «Пора. Мы не хотим вводить санкции против друзей. Все очень просто», — сказал американский лидер.