Фермер вырастил самый большой чеснок в мире

В Великобритании фермер вырастил чеснок весом 1,75 килограмма и установил мировой рекорд

В Великобритании фермер Грэм Барратт установил два мировых рекорда благодаря богатому урожаю. Об этом сообщает UPI.

Барратту удалось вырастить слоновий чеснок весом 1,75 килограмма. Книга рекордов Гиннесса признала его самым тяжелым чесноком в мире. Диаметр головки гиганта составил 19 сантиметров.

Кроме того, мужчина смог вырастить самый тяжелый снежный горох шведского сорта. Его вес достиг 27,8 грамма.

Ранее сообщалось, что в США инженер из Калифорнии одержал победу на 52-м международном чемпионате по выращиванию самых тяжелых тыкв. Для конкурса он вырастил тыкву весом 1064 килограмма.