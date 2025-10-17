Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:26, 17 октября 2025Из жизни

Инженер вырастил тыкву весом 1064 килограмма

В США мужчина вырастил тыкву весом 1064 килограмма
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Godofredo A. Vásquez / AP

В США инженер из Калифорнии одержал победу на 52-м международном чемпионате по выращиванию самых тяжелых тыкв. Об этом сообщает Associated Press.

Брэндон Доусон вырастил для конкурса тыкву весом 1064 килограмма. Это сравнимо с весом автомобиля с кузовом типа седан. Когда мужчину объявили победителем, от радости он поднял руки вверх и посадил своих детей на тыкву. За нее он получил 20 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).

Победитель рассказал, что работает инженером-технологом на производстве электромобилей Rivian Automotive. Тыквы он выращивает в качестве хобби уже пять лет. По словам мужчины, навыки, полученные им на работе, помогают ему и в огородничестве.

Материалы по теме:
Суп-пюре из тыквы: 10 пошаговых рецептов — от классических до экзотических
Суп-пюре из тыквы:10 пошаговых рецептов — от классических до экзотических
16 мая 2025
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

В прошлом году Доусон уже участвовал в чемпионате, но смог занять лишь второе место. Несмотря на недавний успех, его тыква еще слишком мала для того, чтобы побить рекорд. Пока его удерживает 1278-килограммовая тыква, выращенная двумя братьями из Англии.

Ранее сообщалось, что москвич решил вырастить тыкву с рекордным весом 1000 килограммов и купил семечко на аукционе. Ему пришлось заплатить за него 1150 евро.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Ключевую особенность Су-57 показали на фото

    В нескольких городах Харьковской области раздались взрывы

    Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара

    В Совфеде назвали поставку Украине Tomahawk прямым путем к ядерной войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости