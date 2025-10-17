Инженер вырастил тыкву весом 1064 килограмма

В США мужчина вырастил тыкву весом 1064 килограмма

В США инженер из Калифорнии одержал победу на 52-м международном чемпионате по выращиванию самых тяжелых тыкв. Об этом сообщает Associated Press.

Брэндон Доусон вырастил для конкурса тыкву весом 1064 килограмма. Это сравнимо с весом автомобиля с кузовом типа седан. Когда мужчину объявили победителем, от радости он поднял руки вверх и посадил своих детей на тыкву. За нее он получил 20 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).

Победитель рассказал, что работает инженером-технологом на производстве электромобилей Rivian Automotive. Тыквы он выращивает в качестве хобби уже пять лет. По словам мужчины, навыки, полученные им на работе, помогают ему и в огородничестве.

В прошлом году Доусон уже участвовал в чемпионате, но смог занять лишь второе место. Несмотря на недавний успех, его тыква еще слишком мала для того, чтобы побить рекорд. Пока его удерживает 1278-килограммовая тыква, выращенная двумя братьями из Англии.

Ранее сообщалось, что москвич решил вырастить тыкву с рекордным весом 1000 килограммов и купил семечко на аукционе. Ему пришлось заплатить за него 1150 евро.