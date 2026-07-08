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Силовые структуры
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18:20, 8 июля 2026Силовые структуры

Ищущие пропавших девочек пробрались на режимную территорию тюремного ведомства России

МВД: В Тыве люди под видом волонтеров, ищущих девочек, проникли на территорию УФСИН
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В республике Тыва люди под видом волонтеров, ищущих пропавших девочек, незаконно проникли на режимную территорию регионального управления ФСИН России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В результате противоправных действий повреждено имущество тюремного ведомства. Люди, участвующие в поиске детей, проверяли неохраняемое здание, расположенное на берегу реки, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, чтобы попасть внутрь помещения, они сломали калитку и входную дверь. Здание является спортивно-оздоровительным комплексом УФСИН республики.

Полиция проводит проверку по факту незаконного проникновения на закрытую территорию для установления всех обстоятельств произошедшего и личностей волонтеров.

В МВД по Республике Тыва выразили искреннюю признательность всем неравнодушным жителям за помощь в поисках пропавших девочек. Благодаря совместным усилиям удается обследовать значительные территории и оперативно проверять поступающую информацию, отметили в ведомстве, но призвали участников поисковой операции в строгой координации всех действий и соблюдения закона.

Две школьницы пропали 1 июля. Вечером они вышли из дома и не вернулись. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея.

Вскоре в чатах появились сообщения о шаманке, которая якобы указала на дом, где находятся девочки. Волонтеры и местные жители отправились его штурмовать, но там, как выяснилось, проживает многодетная семья.

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