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17:41, 8 июля 2026МирЭксклюзив

Назван момент возможного нового удара по лидерам Ирана

Востоковед Лукьянов: Лидеры Ирана подвержены риску удара во время траурных церемоний
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / Reuters

Лидеры Исламской республики Ирана подвержены существенному риску удара во время траурных церемоний перед похоронами бывшего духовного лидера страны Али Хаменеи. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» озвучил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов, комментируя возможность удара США по городам Ирана во время похорон аятоллы.

Лукьянов посчитал маловероятными удары по иранским городам, несмотря на то, что многочисленные траурные церемонии стали серьезным раздражителем для президента США Дональда Трампа и его ближайшего окружения. Востоковед отметил, что представления Белого дома об уровне поддержке Хаменеи в Иране оказались далекими от истины и были во многом навязаны премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

При этом эксперт указал на существенные риски для руководства Исламской Республики из-за участия в траурных мероприятиях в священных для шиитов городах Кербела и Наджав на территории Ирака. Он отметил, что у иранских военных и спецслужб значительно меньше возможностей обеспечить безопасность лидеров страны на территории соседнего государства.

Это создает условия не просто для провокаций, но и возможных акций в первую очередь со стороны Израиля, который уже имеет опыт, волю и лучше всех остальных готов применять и далее практику политических убийств, игнорируя все нормы международного права и принципы дипломатии

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

Ранее заместитель председателя комитета по нацбезопасности иранского парламента Аббас Могтадаи пригрозил США наказанием за агрессивные действия. Политик также отметил, что Тегеран больше не верит подписи Трампа под соглашениями об урегулировании конфликта.

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