Названа страна-поставщик абсолютного большинства новых иномарок в Россию

Аналитик Целиков: Ввоз новых автомобилей в Россию вырос на 25 %, с пробегом — на 13 %

По итогам первого полугодия 2026 года импорт легковых машин продолжил свой рост. За январь–июнь в Россию было ввезено 186,3 тысячи новых автомобилей возрастом до трех лет, что на 25 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки подержанных автомобилей старше трех лет увеличились на 13 процентов, достигнув 205,2 тысячи единиц. Такие данные в своем Telegram-канале опубликовал аналитик Сергей Целиков.

Семь из десяти новых иномарок едут в Россию напрямую из Китая — 130,5 тысячи единиц, что на 14 процентов превышает показатель годичной давности. Главным транзитным хабом стала Киргизия. Через нее ввезли 35,2 тысячи новых машин, что почти в три раза превышает прошлогодний объем. Доля ввезенных в страну новых машин через Киргизию составила 18,9 процента. Одновременно импорт новых машин из Южной Кореи упал на 45 процентов, до 3,6 тысячи единиц, и его доля опустилась ниже двух процентов.

В сегменте автомобилей с пробегом больше половины поставок обеспечила Япония — 117,7 тысячи машин, что на 31 процент превышает показатель годичной давности. В этом году впечатляют показатели импорта через Китай: поставки выросли на 124 процента и достигли 50,5 тысячи машин. Каждая четвертая подержанная иномарка теперь приезжает из Китая. Ввоз из Южной Кореи, напротив, упал на 61 процент, до 16,1 тысячи единиц. Спад зафиксирован и по направлениям Грузии и ОАЭ. Основная причина — введение порога в 160 лошадиных сил для применения льготной ставки утилизационного сбора.

«И в завершении еще одна важная цифра — 96 процентов автомобилей с пробегом ввезенных в страну, имеют мощность до 160 лошадиных сил», — подытожил Сергей Целиков.

Ранее стало известно, что только BYD, Xiaomi и Leapmotor сейчас являются прибыльными производителями электромобилей в КНР. К 2030 году большинство более слабых производителей либо обанкротятся, либо будут поглощены крупными игроками.