Возможность эскалации конфликта США и Ирана оценили

Востоковед Лукьянов: США не накопили ресурсов для перехода конфликта на новый уровень

США и Иран не накопили достаточного количества военных ресурсов для эскалации конфликта и перехода на новый уровень. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Лукьянов подчеркнул, что Исламская Республика смогла восстановить контроль над своим старым военным потенциалом и цепочками командования, однако ни одна из сторон конфликта не накопила дополнительных мощностей для перевода конфликта на принципиально иной уровень. Востоковед также отметил, что США не смогут перебросить на Ближний Восток необходимые для эскалации конфликта военные ресурсы, в частности, дополнительные авианосные ударные группы.

Эксперт отметил, что военная инфраструктура США в регионе существенно пострадала после ударов Ирана. Также он скептически оценил готовность стран Залива присоединиться к ударам по территории Ирана, указав на их заинтересованность в соблюдении меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Выйти на новый этап военного противостояния уже сейчас и добиться принципиально иного результата, то есть желаемой военной победы, Соединенным Штатам не получится даже при привлечении ограниченного числа союзников Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном не действует после обоюдных ударов по военным объектам в ночь на 8 июля. По словам американского лидера, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.