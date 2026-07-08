Появилось фото с празднования 80-летнего юбилея Джорджа Буша

Журнал People показал фото с праздника в честь 80-летия экс-президента США Джорджа Буша

Появилось фото с празднования 80-летия 43-го президента США Джорджа Буша. Материал публикует журнал People.

Бывшего главу страны запечатлели среди цветущих растений в семейном поместье в Кеннебанкпорте, штат Мэн, вместе с супругой, бывшей первой леди Лорой Буш, дочерью Барбарой Буш, зятем Крейгом Койном и двумя внуками — Корой и Эдвардом Койн. Всего на торжество собралось около 30 членов семьи.

Отмечается, что празднование дня рождения включало в себя сайклинг-тренировку, семейный ужин с техасским тортом и совместный просмотр матча сборной США.

Ранее в июле внешность 80-летнего действующего президента США Дональда Трампа на новых фото вызвала обсуждение в сети.