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15:04, 8 июля 2026Ценности

Появилось фото с празднования 80-летнего юбилея Джорджа Буша

Журнал People показал фото с праздника в честь 80-летия экс-президента США Джорджа Буша
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Taylor Hill / Getty Images

Появилось фото с празднования 80-летия 43-го президента США Джорджа Буша. Материал публикует журнал People.

Бывшего главу страны запечатлели среди цветущих растений в семейном поместье в Кеннебанкпорте, штат Мэн, вместе с супругой, бывшей первой леди Лорой Буш, дочерью Барбарой Буш, зятем Крейгом Койном и двумя внуками — Корой и Эдвардом Койн. Всего на торжество собралось около 30 членов семьи.

Отмечается, что празднование дня рождения включало в себя сайклинг-тренировку, семейный ужин с техасским тортом и совместный просмотр матча сборной США.

Ранее в июле внешность 80-летнего действующего президента США Дональда Трампа на новых фото вызвала обсуждение в сети.

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