Россиянин навел украинцев на склады с горючим в аэропорту Шереметьево

Житель Химок оказался агентом СБУ, сообщившим о складах ГСМ в Шереметьево

В Московской области к 14 годам колонии за государственную измену приговорен уроженец города Химки россиянин Евгений Федоров. Об этом со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

Как установил суд, мужчина работал на службу безопасности Украины (СБУ) и по заданию куратора собирал сведения о месторасположении технических складов горюче-смазочных материалов (ГСМ). Наводчик передавал эти данные СБУ. После задержания сотрудниками ФСБ при обыске у него на компьютере нашли переданные украинцами материалы и программное обеспечение для шифровки. Агент изучал инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и сбору самодельных бомб.

В ФСБ обратили внимание на то, что Федоров добровольно пошел на сотрудничество с СБУ и пообещали, что все, кто дал согласие на содействие противнику будут установлены и понесут заслуженное наказание.

Ранее сообщалось, что 23-летний житель Первоуральска организовал массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерные наборы для участников специальной военной операции (СВО) и сотрудников оборонных предприятий.