Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:01, 8 июля 2026Ценности

Российский стилист заявил о моде на принцесс

Российский стилист Владислав Лисовец заявил о моде на принцесс и корсеты
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российский стилист Владислав Лисовец рассказал о последних трендах с модных показов. Пост на данную ему появился в его Telegram-канале.

Эксперт проанализировал дефиле на Неделе высокой моды в Париже и заявил, что в моде остается эстетика принцесс и корсеты. Так, в пример он привел шоу бренда Ashi Studio, в рамках которого манекенщицы продемонстрировали наряды, украшенные кружевом и перьями, которые визуально расширяли бедра и уменьшали талию.

Ранее в июле сообщалось, что летом 2026 года в моду вернулись популярные в 1970-х платья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский вице-премьер объявил о начале импорта бензина

    Индекс Мосбиржи перестал снижаться

    Водителей в Москве предупредили об опасности

    Водитель специально влетел на скорости в компанию молодых россиян

    Сборная России по волейболу допущена до всех соревнований

    Артемий Лебедев заявил о свинстве Apple в отношении России

    Кадыров подал документы на участие в выборах

    ВМС США испугались удара по АПЛ дроном или ПТРК

    Мужчину признали виновным через 17 лет после расправы над бывшей партнершей

    Путин призвал не зажимать топливо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok