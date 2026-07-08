Ушедший из России автогигант объявил повторную отзывную кампанию

Американский Ford начал новую кампанию для более 66 тысяч Explorer и Nautilus

Американский концерн Ford, прекративший официальные поставки на российский рынок, вновь запустил масштабную отзывную кампанию, которая касается машин, уже побывавших в ремонте с той же самой неисправностью, сообщает Carscoops. Общее количество отзываемых гибридных внедорожников превышает 66 тысяч — предыдущее обновление не смогло до конца устранить дефект.

Согласно документации, поданной в Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), под кампанию подпадают гибридные Ford Explorer 2025–2027 модельных годов и Lincoln Nautilus Hybrid 2024–2027 годов, оснащенные аудиосистемой Phoenix. По данным Ford, отзыв охватывает 18 242 единицы Explorer и 48 141 Nautilus. Итого — 66 383 машины.

Неисправность связана с акустической системой оповещения транспортных средств, которую также называют системой предупреждения пешеходов. Федеральные нормы требуют, чтобы на малой скорости электромобили и гибриды издавали предупредительные звуки, так как электропривод почти бесшумен для пешеходов. В Ford пояснили, что из-за программной ошибки в обработке звука на дефектных машинах этот сигнал может самопроизвольно исчезать при движении в электрическом режиме на скорости менее 30 километров в час.

Нынешний отзыв напрямую связан с предыдущей кампанией Ford под номером 25SA2. Тогда устраняли программный сбой в цифровом сигнальном процессоре и блоке управления аудиокомплексом. Дилеры начали работы в конце 2025 года, но вскоре производитель стал получать жалобы от владельцев: система оповещения пешеходов снова выходила из строя, а на приборной панели у многих появлялось сообщение «Неисправность системы оповещения пешеходов. Требуется немедленное обслуживание».

В процессе расследования Ford обнаружил вероятную программную проблему в 24-канальном DSP, примененном на части гибридных Nautilus. Но это объяснение описывало лишь часть отказов. Позже инженеры выявили еще одну неполадку, которая, по всей видимости, может проявляться во всех версиях аудиосистем Nautilus и Explorer.

Ранее Cadillac, принадлежащий концерну General Motors, остановил продажи трехрядного электрического кроссовера Vistiq 2026 и 2027 модельных годов. Причиной стала отзывная кампания, объявленная из‑за опасного дефекта сидений третьего ряда.