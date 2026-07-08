В России отреагировали на отказ Украины от мирного плана Трампа

Перминова: Украина, отказавшись от мирного плана Трампа, показала недоговороспособность

Отказ Украины от мирного плана президента США Дональда Трампа говорит о недоговороспособности Киева. Об этом заявила первый зампредседателя международного комитета Совфеда Елена Перминова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сообщения о том, что Украина отвергла предложенный Дональдом Трампом мирный план из 28 пунктов, подтверждают полную недоговороспособность и абсолютную оторванность от реальности главарей киевского режима», — пояснила она.

Сенатор отметила, что желание Киева диктовать свои условия Вашингтону является верхом политической недальновидности. Подобные поступки могут вызвать раздражение у американского президента.

Ранее стало известно, что в преддверии саммита НАТО Украина отвергла мирный план из 28 пунктов, предложенный Дональдом Трампом. Киев потребовал лучших условий соглашения. Предполагается, что Владимир Зеленский хочет добиться новых условий на фоне изменения ситуации на фронте.