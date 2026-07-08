В соцсетях распространился фейк о ситуации с топливом в России

Украинский ресурс выпустил фейк о ситуации с топливом в Подмосковье

В соцсетях распространилось видео, на котором якобы главный врач Мытищинской больницы заявляет о том, что в городе нет бензина даже для машин скорой помощи и что выезжать на вызовы к пациентам невозможно.

Данный ролик является сгенерированным. За его основу взято видео от 2025 года, где доктор рассказывает о состоянии пациента, поступившего на лечение. В том числе героем фейкового видео является не главный врач больницы в Мытищах, как это заявляется, а сотрудник «Красногорской клинической больницы» — главврач учреждения Бутай Гайдарович Бутаев.

Что касается самого канала в TikTok, где был опубликован дипфейк, то там публикуются различные материалы на тему того, что в России якобы нет топлива. Тексты описания роликов при этом написаны на украинском языке, что говорит о том, что канал не имеет отношения к РФ. Вероятно, такие ролики публикуются в сети для того, чтобы попытаться расшатать настроение в обществе, так как тема топлива в стране является острой.

Вместе с тем в Госдуме успокоили россиян и сообщили, что вопрос с топливом разрешится буквально за несколько недель. По словам первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, правительство сделало достаточно много для стабилизации рынка. «Считаю, что кризис, активная его фаза, закончится гораздо раньше 1 сентября. Я не могу сказать вам — завтра или послезавтра, но считаю, что это вопрос буквально нескольких недель», —подчеркнул он.

Данные из сгенерированного видео не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».