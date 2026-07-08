Владелец напавшей на пятилетнюю девочку бойцовской собаки сбежал

В Петербурге владелец напавшей на ребенка бойцовской собаки сбежал с места происшествия

В Санкт-Петербурге начали розыск владельца бойцовской собаки, травмировавшей ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в Красногвардейском районе города гулявшая без намордника собака бойцовой породы набросилась на гулявшую на детской площадке пятилетнюю девочку. Подвергшийся атаке ребенок получил травмы. После случившегося владелец пса скрылся с места происшествия, ребенку оказали медицинскую помощь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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