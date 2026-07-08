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12:11, 8 июля 2026Россия

Власти объявили о предателях и ждунах в Крыму

Глава Крыма Аксенов: ФСБ задержала в регионе двух предателей
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму двух предателей. Об этом в Telegram-канале объявил глава региона Сергей Аксенов.

По словам чиновника, задержанные занимались сбором информации о российских военных на полуострове, а также данных о системе противовоздушной обороны Крыма. В публикации Аксенов также сделал предупреждение сочувствующим Украине жителям региона, так называемым ждунам.

«Сотрудничество с врагом всегда заканчивается плохо — в лучшем случае тюрьмой. Это следует помнить и так называемым ждунам, и тем, кто идет на преступление ради денег», — написал в блоге глава региональной власти.

Ранее сообщалось, что задержанные — граждане 1991 и 1996 годов рождения. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Они заключены под стражу и дают признательные показания.

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