Власти опубликовали кадры последствий смертельного удара ВСУ по ТЦ в российском регионе

Шуваев опубликовал кадры последствий удара ВСУ по торговому центру в Белгородской области

В сети появились кадры последствий смертельного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру (ТЦ) в Белгородской области. Фотографии с места прилета дронов опубликовал врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что в атакованном украинскими беспилотниками здании выбило окна. Рядом с торговым центром лежат разбитые стекла. Кроме того, от удара на здании покосились вывески.

По информации Шуваева, на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее стало известно, что один человек стал жертвой удара дронов ВСУ по торговому центру в Белгородской области, еще шесть мирных жителей получили ранения. Среди пострадавших, как уточнял Шуваев, есть несовершеннолетняя девушка.