Bloomberg: Европейские чиновники понадеялись на химию с Трампом на саммите НАТО

Саммит НАТО в Анкаре показал, что личные взаимоотношения Дональда Трампа с лидерами имеют первостепенное значение. В конце встречи американский президент заявил, что чувствует любовь со стороны участников альянса, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, симпатии главы Белого дома были направлены не столько на европейских членов НАТО, сколько на лидеров, которые апеллируют к его политическим инстинктам. Европейские чиновники возлагали надежды на эту «химию» в качестве залога успеха саммита.

Однако с самого начала встречи были признаки неловкости. По словам источников, на закрытых заседаниях тон Трампа стал более сдержанным, поскольку попытки завоевать его расположение начали приносить результаты.

Ранее Трамп завершил свое участие в саммите НАТО в Анкаре на неожиданно позитивной ноте, развеяв главные страхи европейских лидеров. Политик остался в хорошем настроении, заявив, что в зале заседаний «царила любовь», а участники саммита буквально осыпали его комплиментами. Комментируя такое поведение коллег, американский лидер признал: если у европейцев и был расчет «подобраться к нему» через лесть, то этот план полностью сработал.