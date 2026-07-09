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15:43, 9 июля 2026Бывший СССР

Появились кадры с добропольского направления

Военкор RT Полянский опубликовал кадры с добропольского направления
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Военкор Russia Today (RT) показал кадры с добропольского направления. Они опубликованы на сайте информационного телеканала.

«Сейчас в ясное время суток противник применяет в огромном количестве FPV-дроны, всякие БПЛА. Это доставляет неудобства, но мы с этим справляемся», — рассказал военкору боец Вооруженных сил (ВС) России.

На кадрах можно увидеть сгоревшую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также работу российских войск на этом направлении фронта.

Ранее украинское издание «Страна.ua» обратило внимание на успехи ВС России в июне. Отмечается, что наиболее успешными для российских войск оказались константиновское, добропольское и гуляйпольское направления.

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