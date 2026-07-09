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Бывший СССР
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16:09, 9 июля 2026Бывший СССР

Президент Литвы получил от Эрдогана пистолет и распорядился выставить его в одном месте

Науседа поручил выставить подаренный Эрдоганом пистолет в президентском дворце
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lithuanian President's Office / Handout / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа поручил выставить подаренный его турецким коллегой Реджепом-Тайипом Эрдоганом пистолет в своей официальной резиденции — президентском дворце. Об этом сообщает агентство LRT.

«Этот подарок президента Турции, как и многие другие, которые получает глава государства, планируется выставить в Президентском дворце», — рассказали в ведомстве.

Уточнется, что Эрдоган сделал аналогичный подарок всем лидерам стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО), прибывших на саммит блока в Анкаре. Он проходил с 7 по 8 июля.

Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита признали Россию «долгосрочной угрозой» для евроатлантической безопасности. Президент России Владимир Путин не раз отвергал подобные обвинения, заявляя, что Запад открыто готовится к войне, прикрываясь якобы военной угрозой со стороны Москвы.

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