Президент Литвы получил от Эрдогана пистолет и распорядился выставить его в одном месте

Науседа поручил выставить подаренный Эрдоганом пистолет в президентском дворце

Президент Литвы Гитанас Науседа поручил выставить подаренный его турецким коллегой Реджепом-Тайипом Эрдоганом пистолет в своей официальной резиденции — президентском дворце. Об этом сообщает агентство LRT.

«Этот подарок президента Турции, как и многие другие, которые получает глава государства, планируется выставить в Президентском дворце», — рассказали в ведомстве.

Уточнется, что Эрдоган сделал аналогичный подарок всем лидерам стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО), прибывших на саммит блока в Анкаре. Он проходил с 7 по 8 июля.

Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита признали Россию «долгосрочной угрозой» для евроатлантической безопасности. Президент России Владимир Путин не раз отвергал подобные обвинения, заявляя, что Запад открыто готовится к войне, прикрываясь якобы военной угрозой со стороны Москвы.