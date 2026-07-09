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17:34, 9 июля 2026Путешествия

Российские туристы начали получать предупреждения об отравлениях в отелях Египта

Россияне начали получать предупреждения от турагентов об отравлениях в отелях Египта
Алина Черненко

Фото: JDzacovsky / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы начали получать предупреждения об опасных отравлениях в отелях Египта после кончины соотечественницы на курорте Хургада. Об этом пишет Baza.

Турагенты массово отправляют своим клиентам памятки, в которых убедительно просят не пить воду из-под крана, отказаться от напитков со льдом и чистить зубы только бутилированной водой.

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Тем временем туристы признаются, что отравления в отелях этой курортной страны уже стали обыденностью. Особенно много жалоб поступает на Moreno Spa & Resort, Pickalbatros Dana Beach Resort и сеть Rixos в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. У пострадавших одинаковые симптомы: тошнота, боль в животе и диарея. Отдыхающие винят в произошедшем грязную воду.

Трагедия с 19-летней россиянкой Региной, которая отдыхала в Хургаде с семьей, произошла в начале июля. Из-за сильнейшего отравления девушка потеряла сознание, а позже впала в глубокую кому. Спасти ее не удалось.

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